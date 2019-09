C’est fini au stade Louis-II. Malgré la réduction du score de Keita Baldé, buteur à la 75e, l’AS Monaco s’incline devant l’OM (3-4) et enchaîne un cinquième match de championnat sans victoire en cinq journées.

Dans un match complètement fou et plein de rebondissements, l’OM s’impose difficilement face à la bande à Keita Baldé, entré en jeu à la 69e.

Mené 2 à 0, l’OM réussit à mettre quatre buts et renverse Monaco dès la 67e minute. Deux minutes après, Golovin laisse sa place à Baldé, qui entre et redonne l’espoir (75e). Marseille joue plus bas et s’expose à des offensives monégasques. Le sénégalais reçoit un centre venu de la droite. Il arrive lancé et n’hésite pas une seconde à tirer directement. Le ballon se loge sous la barre transversale. Premier but de la saison pour l’attaquant sénégalais.

Marseille enchaîne donc un troisième succès d’affilé. Ce qui n’est plus arrivé depuis février dernier (face à Bordeaux, Dijon et Amiens). Monaco ne sort toujours pas la tête de l’eau en ce début de saison. Deux nuls, trois défaites en cinq matchs et une 19e place qui rappelle les pires heures de la saison dernière.

