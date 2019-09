Après des semaines de mercato très chargées, les joueurs vont retrouver leurs sélections respectives. Alors que les championnats européens viennent à peine de reprendre, c’est déjà la pause ! Place désormais à la trêve internationale. Dans la zone Afrique, le grand absent se nomme sans doute : le Sénégal. Le vice-champion d’Afrique ne jouera pas de matchs amicaux lors de cette fenêtre FIFA.

La décision en a surpris plus d’un. En effet, en accord avec le sélectionneur Aliou Cissé, l’instance dirigeante du football sénégalais a décidé que la sélection ne prendra part à aucune rencontre durant la trêve (2 au 10 septembre).

Et comme raisons avancées, la fédération sénégalaise de football explique dans un communiqué : « cette décision permettra d’éviter une surcharge de compétition et facilitera une meilleure récupération en vue des compétitions internationales à venir ».

Le Sénégal, grand absent de cette trêve internationale

Sous ce rapport, l’absence de matchs durant cette période peut s’avérer utile dans la mesure où les joueurs ont enchaîné les rencontres depuis quelques mois. Sadio Mané en est la plus parfaite illustration. Sur l’année civile, Sadio Mané a disputé en total plus de 70 rencontres, un total extrêmement élevé. La FifPro n’avait pas manqué de tirer la sonnette d’alarme. Et cela vaut pour les autres joueurs, habitués au onze de départ de leurs effectifs respectifs : Gana, Koulibaly et cie. Cependant, au-delà de ces considérations, le Sénégal s’est un peu reposé sur ses lauriers sommes-nous tentés de dire ?

Dans l’autre sens, ménager ses cadres afin d’éviter des blessures, c’est un fait, mais ne pas programmer de rencontres s’apparente plus à de l’amateurisme. Il y avait énormément de place pour faire autre chose. « Zapper » les cadres pour donner la chance aux jeunes pousses. Ainsi, de nombreux joueurs toquent à la porte de la tanière. Donc, c’était l’occasion idéale de tester de nouvelles choses, de nouveaux dispositifs. On pense notamment à des jeunes comme Habib Diallo qui flambe avec Metz, son coéquipier Ibrahima Niane ou encore Loum entre autres. Sans oublier également les joueurs qui n’ont pas souvent l’occasion de débuter. D’autant que, l’équipe du Sénégal présente des lacunes criantes dans certains postes-clés. Autant de facteurs qui rendent cette décision incompréhensible.

