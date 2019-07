La 17e édition du camp de basket de la NBA et la FIBA a pris fin ce mercredi à Dakar. Pendant 4 jours, les pensionnaires ont eu l’opportunité d’apprendre auprès de grands entraîneurs, des légendes et de joueurs évoluant à la NBA. Une satisfaction pour les organisateurs.

Le Basketball Without Borders Africa s’est clôturé aujourd’hui à Dakar Arena avec la finale des All Star Games à Dakar Arena. 60 jeunes garçons et filles de 17 et moins qui sont venus de 29 pays d’Afrique ont été présents lors de ce camp. Logés à Saly ,le site de l’académie africaine de la NBA, ils ont été en contact avec de grands noms de la NBA. Huit entraîneurs des franchises américaines ont été présent. Par exemple, Doc Rivers, entraîneur principal de Los Angeles Clippers ou Patrick Mutombo, entraîneur adjoint Toronto Raptors. En plus des anciens joueurs de la NBA et WNBA, ils ont eu aussi la chance de recevoir les conseils des actuels joueurs en NBA comme Gorgui Sy Dieng, Tacko Fall, Luol Deng…

Sur cet effectif, on compte 7 sénégalais (filles et garçons). Bineta Diatta de Seed Project est la meilleure joueuse du camp, elle remporte au passage le trophée de meilleur tireur en 3 points. De son coté, Aminata Tal de SLBC est la MVP de la finale des All Stars (finale) disputés ce mercredi à Dakar Arena. Du coté des garçons, l’Égyptien Mohab Yasser Abdatalib est le meilleur joueur des All Stars et celui du camp est le Nigérian Oluwatobi Ariyibi.

Le directeur général de la Nba Afrique tire un bilan satisfaisant de l’événement. Amadou Gallo Fall se réjouit de la présence massive des acteurs de la Nba. La délégation comptait 250 membres, Adam Silver le président de la NBA et le nigérian Masai Ujiri président de Toronto Raptors en font partie. « Nous sommes contents de la représentativité du continent et de la famille de la Nba. Nous voulons populariser le sport, augmenter le nombre de participants évidemment avec les outils comme l’académie africaine de la NBA que nous avons eu l’opportunité de présenter parce que nous avons organisé la première partie de ce camp à Saly. Ces genres d’infrastructures, nous comptons les multiplier dans différents pays africains pour donner plus d’opportunités aux jeunes. »

En 2020, une nouvelle compétition va démarrer en Afrique. Ce sera une première dans l’histoire du basketball africain de voir la NBA se lancer en dehors de l’Amérique avec la ligue africaine de basketball. Occasion à saisir pour ces jeunes conseille le président de cette nouvelle ligue. « Ils vont continuer à travailler très dur. Y’en a qui ont été pressenti et identifié pour peut être intégrer l’académie africaine de la NBA et on leur a présenté les opportunités qui peuvent se présenter avec la ligue africaine de basketball. Nous avons deux équipes filles et garçons de moins de 15 ans qui vont voyager demain pour aller à Orlando pour représenter l’Afrique dans la deuxième édition de la Junior Nba Global Championship » informe t’il.

Une nouvelle ère pour les jeunes basketteurs de l’Afrique qui vont pouvoir jouer dans un niveau et encadrement professionnel dans leur continent. « Les jeunes qui jouent ici à travers les différents clubs peuvent participer dans les ligues juniors de la NBA que nous avons maintenant dans plusieurs pays. L’élite de cette jeune catégorie peut avoir l’opportunité d’intégrer l’académie africaine de la NBA. Ceux qui ont la possibilité de continuer dans des carrières professionnelles auront l’opportunité de jouer ici en pro sur le continent african avec la ligue africaine de basketball. Et les tous meilleurs auront l’opportunité d’aller en NBA. Nous voulons que le premier choix soit l’académie de la Nba et la ligue en Afrique. »

Pour cette dernière journée, BWB Afrique a organisé le sommet de l’innovation de la NBA Afrique 2019 qui s’est tenu au Centre international de conférences Abdou Diouf. Une forte délégation de jeunes, étudiants et professionnels, ont assisté à la conférence sur le thème: « L’industrie des sports en Afrique, une opportunité pour les jeunes entrepreneurs ». Une échange sur leurs parcours pour montrer de manière concrète aux jeunes les opportunités que le pouvoir économique du sport peut apporter.

