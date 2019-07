La 17 édition du Basketball Without Borders Africa a démarré ce dimanche à Saly. Le camp de basket qui regroupe les meilleurs joueuses et joueurs de moins de 17 ans va se poursuivre jusqu’au mercredi 31 juillet.

Environ 60 jeunes issus de 29 pays africains participent au camp de basket à cette édition de BWB. Parmi ces jeunes qui rêvent de faire une grande carrière dans le basketball, On compte 4 joueuses et 3 joueurs sénégalais. Ils ont l’opportunité d’apprendre des coachs dont trois qui dirigent des franchises, des assistants de la NBA, des joueurs et des légendes présents à Saly (Mbour).

« Nous sommes surtout heureux d’organiser ce camp dans cet édifice que nous avons inauguré au mois de novembre dernier. Le site de l’académie de la NBA en Afrique qui représente dans une certaine mesure une continuité de tout le travail que nous avons effectué à la base à travers ce programme Basketball Without Borders qui permet à des jeunes talents garçons comme filles de tout le continent de se retrouver pendant une semaine chaque année. Nous avons lancé l’académie en 2016 pour que le talent qui émerge de ce camp puisse avoir une plateforme pour s’exprimer, pour s’entraîner, pour développer leur talent au maximum. On se réjouit de la forte présence des membres de la famille NBA. Le fait d’avoir aussi le trophée de la NBA ici à Saly nous comble de joie, et nos jeunes qui viennent partout de l’Afrique pourront s’inspirer » a déclaré le président Gallo FALL, directeur général de la NBA Africa.

Après l’édition de 2010, le Sénégal organise pour la deuxième fois ce camp de basket. Avec l’Afrique du Sud et l’Angola, c’est le 3e pays africain à recevoir cet événement de dimension mondial. Occasion qui sera saisie pour faire connaitre le basket sénégalais.

« Notre objectif est le développement du basketball à travers le continent. Venir au Sénégal après avoir organisé le camp 2016 en Angola entre dans le cadre de cette volonté d’expansion. A partir de demain, on va amener le camp à Dakar Arena qui va abriter pour la première fois donc un camp de basket de standing mondial. Ce site à Diamniadio est un joyau que nous voulons faire découvrir au monde. Nous avons des ambitions d’organiser des matchs dans un futur prochain » ajoute Gallo Fall qui est aussi le président de la Basketball Africa league (une nouvelle ligue professionnelle qui va démarrer en 2020).

En plus de l’encadrement de ces jeunes pendant trois jours, deux terrains de basket seront offerts aux jeunes de Guédiawaye. Le sens de l’entrepreneuriat étant très important dans le milieu de la NBA, BWB veut offrir aux jeunes la chance de montrer leur talent mais aussi d’avoir un cadre pour s’épanouir.

« C’est l’héritage que nous voulons laisser après chaque camp. Nous nous investissons à Ndiareme Limamoulaye qui se trouve dans la ville de Guediawaye, pour inaugurer deux terrains et nous allons aussi élargir en centre communautaire pour offrir aux garçons et filles de cette zone une opportunité d’exprimer leur talent, d’apprendre mais surtout à travers les cliniques qu’ils ne se contentent pas seulement d’apprendre à tirer ou dribbler mais d’apprendre aussi à travers les valeurs du jeu, du sport. Leur inculper des valeurs pour qu’ils deviennent de meilleurs citoyens car l’éducation est centrale dans tout ce que nous faisons. »

La NBA et la FIBA ont organisé 59 camps BWB dans 38 villes de 30 pays sur six continents. Ces camps ont rassemblé plus de 3500 participants de 129 pays. Plus de 290 joueuses WNBA et joueurs NBA ont rejoint plus de 240 membres des staffs des 30 équipes NBA.

Photo credit: NBAE/ Getty Images

wiwsport.com