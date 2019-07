Cette nuit les Celtics ont écrasé les Grizzlies 113-87 avec un excellent quatuor Grant Williams (21 points à 6/10 dont 4/5 à 3-pts et 7 rebonds), Robert Williams (16 points à 7/9, 16 rebonds et 4 passes), Carsen Edwards (15 points à 4/9 dont 3/6 à 3-pts), et Tacko Fall (12 points à 6/8, 8 rebonds et 4 contres en 17 minutes).

Le géant sénégalais progresse de plus en plus bien que ses chances de voir les dirigeants de Boston le confirmer sont moindres. Peut-être cette performance poussera les Celtics à revoir leurs plans quant à l’avenir de Tacko Fall. Voici le résumé de son match !

