Tout allait comme dans un rêve pour Tacko Fall. Depuis sa non-draft il y a quelques semaines, le Sénégalais avait rebondi via un Exhibit 10 Contract du côté de Boston.

L’occasion pour lui de se montrer en Summer League, et d’y briller. Après une première sortie timide mais réussie, Fall a impressionné lors de sa deuxième sortie. En plus de ne pas avoir raté un seul tir, Fall a fait parler de lui pour un passage à force surpuissance qui a envoyé son pauvre adversaire à l’autre bout de la salle. Une séquence qui n’a pas manqué d’amuser une planète basket tout à fait conquise à la cause du géant.

Les chants « MVP » ont été légion durant la Summer League, et le grand Tacko ne peut plus se rendre à aucun endroit sans être assailli par des fans voulant une photo ou un autographe. Malheureusement pour lui, un nuage plane sur cette dynamique ensoleillée et prometteuse. Selon Adam Himmelsbach, qui couvre les Celtics pour le Boston Globe, la franchise n’envisage pas d’intégrer Fall au roster de 15 joueurs pour la saison à venir. Il s’agissait pourtant de l’objectif premier du Sénégalais. Le journaliste explique par ailleurs que bien qu’il n’est pas impossible que Boston débute la training camp avec 16 joueurs (avant d’en couper un), là encore, Tacko n’est pas dans la course pour ce 16ème spot.

Un coup dur pour Fall, qui s’accompagne cependant d’une note d’espoir. Via son contrat, les Celtics ont les droits du joueur pour la G-League. S’il convainc, il serait donc possible de le voir y être envoyé, dans l’attente, pourquoi pas, d’intégrer le roster.

