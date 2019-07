Idrissa Gana Gueye, sauveur de tout un peuple face aux béninois, est élu homme du match au terme de ce premier quart. Le milieu de terrain d’Everton, auteur d’une belle performance, s’est exprimé au micro de wiwsport.com après avoir permis au Sénégal de retrouver le dernier carré 13ans après.

Ce mercredi, grâce à un but de Gueye, les Sénégalais se sont imposés face au Bénin et joueront les demi-finales de la CAN 2019. Après la rencontre, le joueur de 29 ans s’est largement exprimé avec wiwsport.com.

« Soirée parfaite !! On savait que ça n’allait pas être facile mais on est resté serein et maitrisé ce match du début à la fin. On était conscient qu’on avait les capacités pour passer devant cette équipe mais tout en sachant que ça n’allait pas être facile. On est resté concentré jusqu’au bout et a respecté les consignes du coach. On est très heureux et très content », a confié le joueur d’Everton avant de réagir sur sa récompense individuelle.

« Je suis très content mais le plus important aujourd’hui c’est la qualification et l’équipe. On a bien travaillé et aujourd’hui cela a payé. On est bien content il faudra se reposer maintenant et préparer le prochain match. C’était la victoire et ce qu’on voyait au bout c’était la demi-finale cela faisait un temps qu’on n’avait pas atteint ce niveau-là. Donc on avait envie de bien faire et de marquer notre histoire. Aujourd’hui on est fier, on est content et on va continuer sur notre lancée », a ajouté le milieu sénégalais.

Pour le tour suivant, le Sénégal affrontera le vainqueur de Madagascar/Tunisie. Et selon Gana, tous les matchs dans cette CAN ont une importance capitale. Pas le moment de prendre aucun match à la légère. « On va l’aborder comme les autres matches. Comme je l’ai dit depuis le début, tous les matchs sont des finales pour nous. Aujourd’hui, c’était une finale qu’on a gagné. Il faudrait bien se reposer et bien se préparer, inch’Allah on va gagner »

wiwsport.com