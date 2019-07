En test avec les Celtics de Boston, Tacko Fall a des retours positifs sur ses séances d’entrainement. Le pivot de 2,29 m devra rassurer lors des matchs amicaux de l’inter-saison de la franchise de Massachusetts.

Avec un Exhibit 10 Contract, Tacko Fall va disputer la NBA Summer League avec les Celtics de Boston pour s’assurer une place. Il est inscrit dans la liste des Celtics. La compétition est prévu du 5 au 15 juillet 2019. Elle permet de voir comment les joueurs recrutés lors de la cérémonie des drafts vont effectuer la transition du jeu universitaire à celui de la ligue professionnelle. Les franchises en profitent pour faire toutes les compositions possibles avec les nouvelles recrues.

Sa taille est sans doute la cause de son non draft. Tacko Fall veut montrer qu’il a des qualités techniques qui méritent attention. « Je suis toujours le plus gros gars sur le sol. J’ai travaillé sur beaucoup de choses qui m’ont aidé à m’habituer à ma taille, à mon poids (310 livres), à m’aider à monter et à descendre. Je profite de cela » a t-il déclaré aux journalistes.

« Je pense que la plupart d’entre nous, et je ne veux pas parler au nom de tout le monde sur le terrain, mais je pense que nous avons été très impressionnés par lui », a déclaré l’entraîneur du club, Scott Morrison. « Tout le monde s’attendait à ce qu’il soit très lent, mais il a montré une mobilité pour laquelle nous n’étions pas nécessairement prêts. Même dans la mêlée que nous venons d’avoir, il a battu des gars sur le sol, a attrapé la balle au bord, a gardé la balle haute et a plongé. Nous avons été vraiment heureux avec lui. Il a fait preuve de ténacité et, comme tout le monde sur la liste, a un réel désir d’apprendre et de faire les choses correctement, ce qui facilite les choses pour les entraîneurs. » commente Morrison.

Sa première sortie est attendue ce samedi, Boston fera face à Philadelphie. Tacko Fall veut être sur la liste d’un club de la NBA à la fin de ces tests, notamment sur celle de Boston. « C’est une excellente opportunité. Je dois venir et prouver chaque jour que je mérite d’être ici. C’est ce que je dois faire,chaque jour, sortir et rivaliser. Tout faire de la bonne façon. »

wiwsport.com