Les Drafts de la NBA se déroulaient hier jeudi aux Etats-Unis, et contre toute attente, le sénégalais Tacko Fall, qui avait créé la sensation n’a pas été drafté.

Tacko Fall, qui a pris le pays d’assaut quand il a donné à Zion Williamson tout ce qu’il pouvait supporter lors du deuxième tour du tournoi de la NCAA la saison dernière, n’a pas été sélectionné lors du repêchage de la NBA à Barclays Center, hier jeudi.

Le géant basketteur qui a assisté au repêchage de la NBA et qui avait des entraînements individuels avec de nombreuses équipes, y compris les Knicks , pouvait toujours être signé par une équipe pour participer aux matchs de la Summer League.

Les Knicks, qui s’intéressaient beaucoup à Fall, l’ont passé au deuxième tour et sont passés de 55 à 47 pour choisir après Ignas Brazdeikis, le gaucher du Michigan . Fall était assis dans les gradins du Barclays Center , mais il n’a pas entendu son nom appelé.

Par contre, la Draft NBA 2019 restera sans doute longtemps graver dans les mémoires des fans du Basketball africain. En effet, hormis le classement du Top 3 attendu avec le phénomène américain Zion Williamson comme premier choix des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, J Morant comme seconde choix pour les Grizzlies de Memphis et RJ Barrett aux New York Knicks, il faut attendre à la 15ème position pour entendre le premier nom d’un joueur originaire d’Afrique.

Il s’agit du franco-guinéen et natif de Conakry Sekou Doumbouya choisit finalement par les Pistons de Detroit alors que les dernières prévisions laissaient penser qu’il allait prendre la direction des Washington Wizards (9e choix) ou même des Bulls de Chicago (7ème choix). Sekou Doumbouya devient ainsi le deuxième joueur guinéen de l’histoire à intégrer la NBA après Hamidou Diallo, arrière du Thunder d’Oklahoma City.

Derrière le Guinéen, vient ensuite le nigérian Chuma Okeke blessé gravement à la porte du Final Four 2019. L’arrière-ailier des Tigers d’Auburn a été choisi par le Magic d’Orlando avec le 16ème choix.

Il faut remonter ensuite jusqu’au 27ème choix pour entendre le nom du RD congolais Mfiondu Kabenguele qui prend la direction des Brooklyn Nets. Le natif du Canada, qui est le neveu de Dikembe Mutombo rejoint ainsi ses compatriotes Bismack Biyombo et Emmanuel Mudiay dans la grande ligue Nord-américaine.

Tacko Fall qui avait marqué 15 points, capturé six rebonds et eu trois blocages face aux Blue Devils, il avait en moyenne 11,1 points, 7,6 rebonds et 2,6 blocs en tant que senior des Knights. Son dernier concurrent lors des finales universitaires, Williamson, comme on pouvait s’y attendre, a été choisi par les pélicans comme premier choix.

New York Post