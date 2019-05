Le vice-président et directeur général de la NBA en Afrique est nommé président de Basketball Africa League (BAL), informe le journal Le Quotidien.

La Ligue américaine de basket (NBA) a nommé le fondateur de Seed Academy à la présidence de Basketball Africa League. Amadou Gallo Fall va donc diriger cette ligue professionnelle dont le démarrage est prévu en janvier 2020.

Amadou Gallo Fall a occupé le poste de vice-président de la NBA et directeur général Afrique. Il supervisait les initiatives de développement du basketball de base de la NBA et ses partenariats avec des sociétés de marketing, de médias et de produits de consommation en Afrique.

Amadou Fall occupe ce poste depuis janvier 2010 et a donc travaillé au bureau de la NBA Afrique à Johannesburg, en Afrique du Sud.

wiwsport.com