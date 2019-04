Victime d’une double fracture du tibia péroné, la blessure de Khadim Ndiaye a choqué le week-end dernier beaucoup de sénégalais. Il a reçu le soutien de ses coéquipiers sénégalais et des acteurs du monde sportifs.

Son père Amadou Anta Ndiaye, âgé d’une soixantaine d’années, s’est confié au journal L’Observateur, après le choc de son fils. Il a expliqué sa réaction après la blessure de son fils lors du match Horoya qui se jouait au Maroc.

« J’étais resté dans ma chambre, car je ne suivais pas le match. Et subitement, j’ai entendu les deux enfants crier en disant +Khadim est mort+. Je ne comprenais pas et quand j’ai vu l’ambulance entrer dans l’aire de jeu, je me disais que mon fils est mort » raconte-t-il.

