Timberwolves a perdu hier face au Nuggets de Denver (99-95). Une défaite qui marque la fin de la saison régulière. Gorgui Sy Dieng a toutefois rendu une bonne copie.

Les loups ont enregistré leur 46e défaite de la saison face au Nuggets qui occupent la 2e place du classement. Ils occupent la 11e place du classement à la fin de la saison régulière et ne font donc pas partie des équipes qualifiées.

Gorgui Sy Dieng a fait une bonne prestation. En 34 minutes jouées (3e joueur le plus utilisé), il a inscrit 18 points, 11 rebonds et 2 passes décisives. De bonnes performances qu’il répète ces temps ci. Rappelons qu’il avait inscrit 16points, 7 rebonds et 5 passes décisives face au Raptors de Toronto. Il assure son statut de cadre dans l’équipe des loups.

