Le leader de la Ligue 1 de football, Génération Foot, tenu en échec par le Casa-Sports de Ziguinchor lors de la précédente journée, va affronter Niary Tally qui revient de victoire face l’AS Pikine, pour un match qui va compter dans la course au titre à l’issue de la 19e journée prévue ce week-end.

Avec six points d’avance sur le deuxième, Teungueth FC (27 points), Génération Foot, qui compte un match en moins, peut prendre une sérieuse option sur le titre en cas de victoire ce samedi contre Niary Tally (12-ème avec 20 points), équipe cherchant à s’éloigner des places de relégable.

Niary Tally-Génération est le match d’ouverture de la 19-ème journée de Ligue 1 qui se jouera ce week-end.

Voici le programme :

Samedi :

Niary Tally vs Génération

US Gorée vs Mbour PC

Dimanche :

Stade de Mbour vs Dakar SC

Linguère vs Jaraaf

AS Pikine vs AS Douanes

Casa Sports vs Ndiambour

Sonacos vs Teungueth FC

