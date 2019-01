Sans surprise, des sanctions sont tombés suite à l’altercation entre Gorgui Sy dieng et Devin Booker sur le Talking Arena. La NBA a décidé de coller une amende au joueur des Phonenix Suns.

25.000 dollars c’est l’amende que devra payer Devin Booker aprés son échange tendu avec Gorgui Sy Dieng. Séparés par leurs coéquipiers, expulsés par les arbitres, les deux joueurs avaient l’intention de s’expliquer dans les vestiaires.

Un comportement que la NBA n’a pas cautionné surtout celui de Devin Booker. Qui montrait aux yeux des spectateurs qu’il allait se battre avec Dieng. Ce dernier ne comprenait pas son expulsion et la décision des arbitres d’autant plus qu’il disait : « Je n’ai pas mis de coup, tout le monde a pu le voir. C’est lui qui a essayé de me frapper non? »

Tout compte fait, en dehors de cette expulsion, Gorgui Sy Dieng sort indemne des sanctions financières.

wiwsports.com