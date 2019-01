En marge de la cérémonie des CAF Awards qui se tiendra cette année à Dakar, un match de gala qui opposera les Lions de 2002 aux Légendes africaines, sera organisé le lundi 07 janvier à 18h au Stade Léopold Sédar Senghor.

Dakar abritera pour le compte de l’année 2018, la cérémonie des CAF Awards, ce mardi 08 janvier 2019. En prélude de cet événement, un match de gala est qui mettra aux prises les Lions de 2002 et les Légendes africaines.

Parmi les anciennes gloires qui composent l’équipe des Légendes africaines, on peut citer Samuel Eto’o, Didier Drogba, Mohamed Abutrika, Nwankwo Kanu… Un pool de génies qui réserve au public un spectacle inédit.

Du côté de l’équipe des Lions de 2002, on pourra voir jouer la star El Hadji Diouf, le charismatique Habib Bèye, mais aussi l’actuel sélectionneur de l’équipe nationale Aliou Cissé. Sans oublier le meilleur buteur de l’histoire du Sénégal, Henry Camara. Pour les plus âgés qui ont la nostalgie des plus anciennes gloires de la Tanière, ils auront le plaisir de voir un certain Thierno Youm.

Un spectacle pas comme les autres, ce lundi à 18h au Stade Léopold Sédar Senghor. Une chose est sûre, Tony Silva et Pape Malick Diop auront du boulot face au duo Drogba-Eto’o.

