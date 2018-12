Actuellement au Sénégal pour les vacances, Mbaye Diagne s’est confié à nos confrères de Stades sur sa première partie de saison étincelant avec Kasimpasa.

L’attaquant international sénégalais de Kasimpasa, Mbaye Diagne fait actuellement partie des meilleurs buteurs européens avec 20 réalisations à mi-parcours. Des performances qui font que son nom soit cité en récurrence aux côtés des Lionel Messi, Neymar ou Mbappé entre autres. Mais Diagne se veut reconnaissant pour ce bruit. « Je suis content de voir tous ces articles et commentaires sur moi. Je dis encore une fois Alhamdoulilah, surtout le fait de voir votre nom devant les plus connus du football mondial (Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé). C’est une grande fierté pour moi et pour le peuple sénégalais. Je prie Dieu que ça continue », déclare-t-il.

Aujourd’hui meilleur buteur sénégalais de l’histoire du football turc, après avoir dépassé Demba Ba (18 buts), Mbaye est loin de se faire des soucis pour le record de meilleur buteur étranger du championnat, détenu par Bafétimbi Gomis avec ses 29 réalisations. « Je ne me fais pas de souci pour ça. Je sais que je vais battre son record. On prie Dieu d’être en bonne santé et de garder notre temps de jeu. J’ai rencontré mercredi dans la soirée, son agent, qui me dit que je ne peux battre le record de son poulain. On a beaucoup rigolé. Mais, qu’il sache que j’aurai plus de 29 buts », défie l’attaquant avec un air confiant. Avant de poursuivre pour marteler : « Tous les meilleurs buteurs sénégalais en une saison en Europe seront effacés des tablettes », rassure Mbaye Diagne très confiant de sa forme.

Dailleurs, dans c’est dans cet état d’esprit que le numéro 10 de Kasimpasa a fait montre de sa confiance en la sélection nationale. Pour la prochaine CAN, Mbaye Diagne croit fermement aux chances de l’équipe nationale du Sénégal. « Si on se parle en toute vérité, on sait que le Sénégal a les meilleurs joueurs africains en Europe. Prenez la défense avec Koulibaly, au milieu avec Gana Guèye ou encore Kouyaté, sur les côtés Sadio Mané, Keïta Baldé et Sarr et, en attaque, il y a moi qui suis le meilleur buteur d’Europe. Donc, dans ta tête, tu te dis aucune équipe ne peut nous poser des problèmes », se justifie Mbaye Diagne.

Pour les multiples convoitises qui tournent autour de sa personne, Mbaye avoue qu’il souhaiterait poursuivre la saison avec Kasimpasa. Pour terminer tout ce qu’il a commencé dans ce club et se mettre dans une confiance parfaite en vue de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

STADES