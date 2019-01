Les supporters de Naples ont brandi des affiches et des banderoles pour soutenir le défenseur Kalidou Koulibaly lors de leur premier match depuis qu’il a été victime d’abus racial.

L’international sénégalais Koulibaly a raté la victoire 3 à 2 sur Bologne en raison du carton rouge qu’il a reçu lors du match de jeudi à l’Inter Milan.

Les fans de San Paolo portaient des posters sur lesquels on pouvait lire «Siamo tutti Koulibaly» – «Nous sommes tous Koulibaly».

À Naples, Dries Mertens a inscrit un dernier but et Arkadiusz Milik a inscrit un but à deux reprises pour permettre aux joueurs de Carlo Ancelotti de conserver neuf points derrière la Juventus, invaincue , qui a battu la Sampdoria 2 à 1.

« En liberté, nous sommes tous semblables »

Non importa il colore della pelle.

Non importa la religione.

Non importa per quale squadra fai il tifo. Il calcio, come tutti gli sport, é un gioco. E tutti i giochi sono passione, divertimento, libertà: e nella libertà siamo tutti uguali!

Domani saremo tutti Koulibaly! pic.twitter.com/qrZrNZ9Ypn — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) December 28, 2018

La veille du match de Naples à Bologne, Faouzi Ghoulam a écrit un tweet à l’appui de son coéquipier Koulibaly, qui lit:

« Peu importe la couleur de la peau.

« Peu importe la religion.

« Peu importe quelle équipe vous êtes en train de bâtir. Le football, comme tous les sports, est un jeu. Et tous les jeux sont un jeu de passion, de plaisir, de liberté.

« Et dans la liberté, nous sommes tous semblables.

« Demain nous serons tous Koulibaly! »

Lors de l’échauffement de l’équipe napolitaine ce samedi, Faouzi Ghoulam a porté le maillot de Kalidou Koulibaly pour réitérer son soutien à son coéquipier.

