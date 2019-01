La rivalité qui existe entre Balla Gaye 2 et Modou Lô est d’une ardeur qui nourrit la lutte. Mais à quelques semaines de ce choc, Sunulamb est revenu à la source de cette hostilité ardente.

Plusieurs témoins affirment que la rivalité entre Balla Gaye 2 et Modou Lô est née lors d’un méga face-à-face organisé par le promoteur Gaston Mbengue, le 03 février 2009, au centre aéré de la BCEAO (Dakar). Balla Gaye 2 et Eumeu Sène étaient présents à cet événement. Les deux champions devaient disputer la tête d’affiche d’un grand gala de lutte avec frappe organisé le 8 février 2009, dans le cadre du championnat de lutte avec frappe (CLAF). En lever de rideau de ce sulfureux Balla Gaye 2 / Eumeu Sène, Modou Lô et Balla Diouf (Fass) s’affrontaient. Ayant le fils de Double Less dans le viseur, Modou Lô avait démarré les hostilités. « C’est lors de la signature de contrat qui a eu lieu au Centre aéré de la BCEAO qu’il avait commencé à me provoquer. Il m’avait insulté », confiait l’héritier de Double Less. A l’époque, coordonnateur de Gaston Productions, Max Mbargane était témoins des faits. Il affirme « Les signatures traditionnelles de contrat des combats Balla Gaye 2 / Eumeu Sène et Modou Lô / Balla Diouf avaient été marquées par des échauffourées entre Modou Lô et Balla Gaye 2, alors qu’ils ne devaient même pas s’affronter. Des brouilles qui avaient mis fin à événement en tant que tel et avait aiguisé l’hostilité entre les deux champions ».

Mais au-delà de cet incident, le Roc des Parcelles Assainies avait défié publiquement Balla Gaye 2 lors de son combat face à Tay Shinger alors qu’il venait juste de prendre le dessus sur balla Diouf. Ce qui avait réussi à perturber son adversaire du 13 janvier prochain. Dailleurs, Balla Gaye 2 accuse Modou Lô d’avoir provoqué sa chute lors de son premier combat face à Eumeu Sène. Et il n’est pas prêt à oublier ce jour. « Le jour de mon combat contre Eumeu Sène, c’est parce que Modou Lô m’avait insulté que j’ai été déstabilise. Ce jour-là, j’étais prêt à aller le retrouver pour lui régler son compte », disait-il à Sunulamb.

Un épisode qui est loin d’être le dernier dans cette grande rivalité qui dépasse les deux lutteurs. Le 13 janvier prochain sera une date décisive dans la perspective de m’hostilité qui existe entre ces deux plus grandes vedettes de l’arène.

Sunulamb