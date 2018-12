Reversé en Coupe Caf après avoir été éliminé par le club marocain Wydath Athlétique Club (WAC) (2-0)-(3-1), le Jaraaf a hérité d’un autre club marocain, Rs Berkam.

Tombeur de Mbour Petite Cote en phase préliminaires de la Coupe de la CAF de l’année précédente, Rs Berkam avait aussi éliminé en 16e de finale de la coupe CAF 2018, Génération Foot.

Le club de dakar, Jaraaf serrait-il capable de venger les deux clubs mbourois ? Rendez-vous du 11 au 13 janvier pour la manche aller et du 18 au 20 janvier pour le retour.

Here are the results of the 2nd 1/16th round of the CAF Confederation Cup #TotalCAFCC pic.twitter.com/ffLFmoou8f

— CAF (@CAF_Online) December 28, 2018