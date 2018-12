À quelques jours de son choc face à Balla Gaye 2, le chef de file de l’écurie Rock Énergie s’est séparé de son manager Ass Cissé.

Ce dernier avait remplacé, pour rappel, Bassirou Babou qui préside actuellement l’Association nationale des managers de lutte. C’est ce que nous apprend Sunu Lamb dans son édition de ce jour.

Sur les raisons de la séparation entre Modou Lô et son désormais ex-collaborateur, le canard croit savoir qu’il serait reproché à Ass Cissé d’avoir joué un rôle dans la fronde de quelques membres de l’écurie et le coup de force de Luc Nicolai pour organiser « la revanche du siècle » prévue le 13 janvier prochain à la place de Gaston Mbengue.

En tout cas, les férus de lutte et ses milliers de supporters piaffent d’impatience pour connaître son nouveau manager qui serait déjà choisi.

Seneweb