Lors du match Inter Milan vs Naples (1-0), Kalidou Koulibaly a été victime de cris de singe. Avant d’être expulsé du terrain à la 80e minute.

Soutenu par son club qui a demandé à plusieurs reprises d’interrompre le match, le défenseur sénégalais continue de recevoir des messages de soutien à travers le monde. Notamment celui de Cristiano Ronaldo, le quintuple ballon d’or.

Dans une belle photo où il est en duel avec Koulibaly, il ajoute un message où il dénonce le racisme dans le football. « Dans le monde et dans le football, je veux toujours de l’éducation et du respect. Non au racisme et à toute forme de discrimination !!! » a déclaré la star sur son compte instagram.

wiwsport.com