Sadio Mané apporte son soutien à Koulibaly victime de cris racistes hier lors de la rencontre entre Inter et Naples. L’attaquant sénégalais n’a pas aimé la réaction des supporteurs intéristes. Sur sa page il défend son coéquipier en équipe nationale en ces mots.

« Je suis amer pour ne pas dire meurtri et consterné par ce que tu as vécu. Mais, je te connais suffisamment pour t’avoir pratiqué pendant des années. Ces actes abominables ne vont nullement t’atteindre.

Par rapport à notre race, nous en sommes fiers. Et, au delà, nous allons continuer à la défendre comme nous défendrons les couleurs de notre Patrie. Tu as rappelé à la face du monde que l’identité ne se compartimente pas « .

