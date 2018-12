Kalidou Koulibaly a finalement été exclu du terrain pour deux cartons jaunes reçus coup sur coup, le premier pour une faute sur Politano, le deuxième pour avoir applaudi ironiquement l’arbitre. Soutenu par Cristiano Ronaldo, le défenseur de Naples se dit fier d’être sénégalais.

Koulibaly a aussi reçu les soutiens de ses coéquipiers en équipe nationale du Sénégal sur Twitter. Demba Ba, Moussa Sow, Ismaila Sarr, Youssouf Sabaly, Sadio Mané et beaucoup d’autres Lions ont réagit pour apporter leur soutien à l’international sénégalais. Koulibaly fait partie des meilleurs défenseurs du monde et est convoité par des grands clubs européens.

— Demba Ba (@dembabafoot) December 27, 2018