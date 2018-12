C’est en faisant des emplettes au supermarché Exclusive que le lutteur El Hadji Diène, alias Brise de mer, a été cravaté, gardé à vue à la brigade de gendarmerie de la Foire et déféré hier au parquet de Dakar. Pis, il a été placé sous mandat de dépôt à l’issue de son face-à-face avec le procureur de la République. Motif ? Le lutteur, accompagné de son ami Moustapha Fall, a voulu utiliser le 24 décembre de faux billets de 100 dollars au niveau de cette enseigne ayant pignon sur rue sur la Vdn.

Mal lui en prit. Car, les détecteurs de faux billets ont vite permis de déjouer leur manège. Entendus par les hommes du Commandant Sangharé, Brise de mer et son acolyte mouillent un Libanais dont ils disent ignorer l’identité. Non convaincus par leurs explications, les pandores les ont arrêtés pour les délits de détention et usage de monnaies contrefaites.

source: seneweb