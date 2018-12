wiwsport.com vient de dévoiler l’équipe type sénégalaise de l’année 2018. Après le vote des internautes, le onze de l’année est donc connu.

Les performances en club et en équipe nationale restent des critères essentiels pour le classement de ce 11 type en 4-3-3. 50 joueurs sénégalais étaient nominés pour ce classement.

Gardien

Edouard Mendy, Khadim Ndiaye, Abdoulaye Diallo, Alfred Gomis et Pape Seydou Ndiaye étaient les nominés pour le poste de gardien de but. Edouard Mendy a eu plus de vote que les autres et reste le numéro de ce classement.

Edouard Mendy

Edouard Mendy a fait une bonne saison avec Reims en 2018. Actuel 9e du championnat avec 26 points, Edouard évolue dans ce club depuis depuis 2016. En 2018, il participé à la montée de Reims en Ligue 1. Reims a su compter sur son gardien Édouard Mendy.

Grâce à ses parades félines, le club a battu un record : celui du plus petit nombre de buts encaissés en Ligue 2. En tout, seuls 22 buts ont franchi les filets rémois. Edouard a également remporté le titre cette saison en Ligue 2 avec le stade de Reims. En équipe nationale, il s’est montré décisif et efficace.

Défenseurs

Kalidou Koulibaly

C’est sans doute sa meilleure saison en Serie A. Koulibaly a marqué l’année 2018 par ses prestations inintéressantes qui ont attiré les grands clubs d’Europe qui veulent actuellement le recruter. Le joueur de Naples fait partie des meilleurs défenseurs du monde.

Il a joué un rôle essentiel à Naples surtout pour la course vers le titre. Koulibaly est le deuxième meilleur joueur sénégalais après Sadio Mané, trophée décerné par l’association nationale de la presse sportive sénégalaise (ANPS). Sur le plan africain, il faisait partie des 30 nominés.

Koulibaly de par ses passes, ses tacles, sa précision, ses percussion, son agressivité, sa technique séduit plusieurs clubs européens mais aussi les internautes de wiwsport.com qui ont voté pour lui. En équipe nationale, c’est un joueur constant qui fait chaque fois de bons matchs.

Salif Sané

Salif Sané fait partie des 5 meilleurs défenseurs de la Bundesliga. En 2018 son duo avec Koulibaly a bien marché en équipe nationale du Sénégal. Milieu de terrain de métier, le joueur sénégalais en provenance de Hanovre la défunte saison s’est montré décisif avec Schalke où il évolue dans une défense à trois.

Sa polyvalence, ses relances et son engagement fait toujours la différence. Il a eu les votes des internautes de wiwsport.com et reste en défense central avec Kalidou.

Youssouf Sabaly

Latéral droit de métier, Sabaly est classé à gauche par les internautes dans ce onze type wiwsport.com. Youssouf Sabaly est un joueur assez régulier en Ligue 1 avec les girondins. En 2018, Youssouf Sabaly a largement contribué dans l’animation offensive des Girondins. Le défenseur sénégalais occupe la deuxième place des meilleurs passeurs avec six offrandes.

Lors de la coupe du monde 2018 en Russie, il a été remarquable. Certains estiment qu’il a été le meilleur sénégalais dans cette compétition. Sabaly a failli signer à Naples lors du dernier mercato, mais n’a pas réussi la visite médicale pour cause de blessure.

Moussa Wagué

Il a été recruté par le FC Barcelone l’été dernier après avoir fait une bonne coupe du monde. Moussa Wagué a fait quand même une belle saison avec KAS Eupen, le club belge qui l’a révélé sur le plan européen.

Son joli but face au Japon lors de la dernière coupe du monde en Russie est toujours d’actualité. Moussa est la révélation de cette équipe sénégalaise en 2018. Il fait partie des plus jeunes joueurs de cette tanière. Il est classé comme arrière droit dans l’équipe de l’année de wiwsport.com.

Milieux de terrain

Idrissa Gana Gueye

La Premier League a publié hier, mardi 18 décembre 2018 sur son compte twitter le classement des joueurs ayant réussi le plus de tacles cette saison, après 17 journées. Le milieu de terrain international sénégalais d’Everton, Idrissa Gana Guèye se positionne en tête.

Pour dire qu’il est en train de faire un bon travail avec Everton et est resté constant en 2018, que cela soit en club et en équipe nationale du Sénégal. Chez les lions, le milieu de terrain sénégalais fait partie des éléments essentiels dans l’entre jeu sénégalais. Les internautes de wiwsport l’ont classé dans cette équipe type.

Cheikhou Kouyaté

Il est arrivé l’été dernier à Crystal Palace en provenance de West Ham. Cheikhou a bien débuté sa saison avec son nouveau club. En 2018, Cheikhou a été déterminant avec le Sénégal. Dans ce classement, le capitaine des lions est classé à côté de Gana Gueye comme milieu défensif.

Sadio Mané

C’est actuellement le meilleur joueur sénégalais et l’un des meilleurs en Afrique. 22e au dernier classement du ballon d’or France Football, Sadio Mané est le joueur sénégalais qui fait de bonnes choses en Premier League. Accompagné de Salah et Firmino, il a su se montrer prolifique avec Liverpool.

Son but en finale de Ligue des champions face au Real de Madrid a été décisif pour les Reds. Sadio est au sommet de son art et va sûrement se fixer comme objectif d’aider le Sénégal à remporté une coupe d’Afrique. Dans ce classement, les internautes le mettent au milieu comme meneur devant Gana et Cheikhou.

Attaquants

Ismaila Sarr

Ismaila Sarr est parmi les joueurs sénégalais les plus prolifiques en Europe. L’ancien joueur de Génération Foot passé par le FC Metz a inscrit 5 buts en 18 matchs cette saison. L’année 2018 a été décisive pour l’enfant de Saint-Louis et est suivi par plusieurs grands clubs en Europe.

Ismaila Sarr a participé au dernier mondial avec les lions. L’attaquant de Rennes est cité parmi le onze type de wiwsport.com 2018.

Diao Baldé Keita

Il n’a pas été très convaincant avec l’AS Monaco et a rejoint l’Inter sous forme de prêt. Diao Baldé Keita fait partie des joueurs sénégalais les plus prometteurs.

L’attaquant sénégalais a cette capacité de faire la différence ou de créer le danger. Diao cité dans ce classement de wiwsport.com se positionne à gauche.

Mbaye Diagne

Actuel meilleur buteur en Europe avec 20 réalisations en 17 matchs, Mbaye Diagne est un élément essentiel dans le onze de Kasimpasa. L’attaquant sénégalais qui a rejoint le club turc en 2018 a déjà marqué ses empreintes dans ce championnat.

Récemment appelé en équipe nationale par Aliou Cissé, il fait partie des attaquants sénégalais les plus prolifiques en club. Dans cette équipe type de wiwsport 2018, Mbaye est classé sur la pointe de l’attaque.

