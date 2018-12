Après avoir survolé le tournoi UFOA septembre dernier à Dakar, les partenaires d’Aliou Badara Baldé étaient de nouveaux en finale du tournoi Unaf. Auteur d’un parcours sans faute, les hommes de Malick Diop ont d’abord battu la Libye en match d’ouverture (1-0) avant de renvoyer l’Algérie en second position de la poule B (2-0).

En finale, les deux formations se sont quittées sur nul, un but partout (1-1) avant que le Sénégal s’impose à l’issue des tirs au but (5-4). Le Sénégal est donc champion en Afrique Nord.

PENALTY SHOOTOUT

Senegal score and are the winners of the UNAF tournament! Congratulations to the Indomitable Lions and safe trip home to all teams involved.

🇲🇦 MAR: ✅✅❌✅✅❌

🇸🇳 SEN: ✅❌✅✅✅✅#UNAFU17

