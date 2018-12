Le Taekwondo, une des disciplines des arts martiaux, a représenté dignement le Sénégal dans les compétitions internationales cette année. Parmi les athlètes qui s’adonnent à ce sport, le nom de Moustapha Kama sort du lot. Son bilan en 2018 est un des plus satisfaisants. Le numéro 4 mondial veut tout décrocher en 2019.

A 26ans, Moustapha Kama trône sur le continent africain. L’année 2018 est sans doute la bonne depuis ses débuts dans le Taekwondo. Ce qu’affirme d’ailleurs le pensionnaire du club allemand Taekwondo Competence Center : « J’avoue que l’année 2018 était une bonne année pour moi. J’ai fait de bons résultats après une blessure qui m’a couté beaucoup de choses lors des championnats du monde en 2017. Je me réjouis d’avoir fait une bonne saison avec des médailles qui se sont succédées. »

Une année où les sacres ont été au rendez vous : 6 médailles en 8 participations. Le bilan ne peut qu’être satisfaisant ajoute l’étudiant en banque finance et assurance : « Je suis vice-champion d’Afrique cette saison (Agadir 2018), j’ai obtenu une médaille de bronze à l’US Open, médaille de bronze à la coupe des présidents à Agadir, médaille d’or à l’open de Pologne et le Riga open et une médaille d’argent à l’Open de Serbie. Mon classement mondial a beaucoup évolué, je termine l’année en étant 4e mondial. »

Pourtant tout n’était pas rose en 2018. Moustapha Kama a été victime d’une blessure à l’adducteur. « Lors des championnats d’Afrique en mars, j’ai eu une blessure dès les premiers tours. J’ai pu gérer la douleur jusqu’à la finale que j’ai perdue.

Et c’est avec cette même blessure que j’ai participé à la coupe du président qui a eu lieu le lendemain. J’ai arrêté en demie finale. Ceci pour dire que les blessures ont été le seul bémol de l’année. C’est la seule chose que je n’ai pas aimé en 2018. »

Les regards sont désormais tournés vers 2019. A la 4e place mondiale, l’athlète sénégalais veut être sur tous les podiums: « Il y’a beaucoup d’échéances en 2019. Par exemple, les championnats du monde (15 au 19 mai à Manchester) et les jeux africains (Maroc 2019) qui sont les compétitions majeures.

Donc je compte me battre pour décrocher une médaille au mondial et un bon classement aux jeux africains. D’ailleurs je veux la première place cette fois. »

Pour atteindre ses objectifs, Moustapha Kama a un leitmotiv « Road to Tokyo ». Il s’agit des jeux olympiques de 2020. Il explique: « Ces mots me motivent même quand je suis aux entrainements je pense ou je dis Road to Tokyo dans ma tête et je continue le travail sans lâcher. Rien que de penser aux fans, à ma famille et mes proches, je me donnerai à fond pour représenter mon pays. »

Ses statistiques en général: 28 combats enregistrés, le combattant en a gagné 12. C’est un taux de 42,9% soit 190 points de vie distribués et 222 collectés lors de combats. Il a gagné 1 point doré et en a perdu 1. Moustapha Kama a participé à 22 tournois, tous avec des internationaux .

wiwsport.com