On l’appelle « Bakhaw », un préparateur mystique d’Eumeu Sène. Un bras droit du lutteur de Pikine est aperçu hier lors du face to face entre Modou Lo et Balla Gaye 2 parmi les accompagnants du lion de Guédiawaye. Il a accompagné Eumeu lors de son dernier combat royal face à Bombardier.

Il parait que c’est même un homme de confiance du nouveau roi des arènes, selon certaines sources. Mais ce qui surprend, c’est son implication dans le duel entre Modou Lo et Balla Gaye 2. Tout en sachant que Eumeu et Balla actuellement, c’est la guerre.

Pourquoi soutient-il Balla Gaye 2 ? A t-il des problèmes avec Eumeu Sène ?

Ce qui montre l’importance de ce combat pour les deux lutteurs. Si Balla Gaye est arrivé à débaucher le préparateur mystique d’Eumeu Sène, c’est parce qu’il tient à une victoire le soir du 13 janvier. Les deux lutteurs sont réputés d’être engagés sur le plan mystique.

Ce combat a un enjeu énorme. Balla Gaye 2 avait battu Modou Lo en 2010. Il a battu tous les lutteurs de sa génération pour devenir ensuite roi des arènes. En 2015, il perd son titre face à Bombardier et revient dans l’arène la saison dernière pour battre Gris Bordeaux.

Si Balla veut reconquérir son titre, Modou Lo avait entre temps obtenu des victoires importantes face à Eumeu Sène, Gris Bordeaux et Lac 2 qui l’ont poussé au sein de l’élite. Ces deux lutteurs les plus populaires de l’arène s’affrontent le 13 janvier prochain pour un combat de feu.

