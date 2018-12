Éliminé samedi dernier en 16es de finale de la LADC, le Jaraaf de Dakar accueillait ce mercredi la Linguère de Saint-Louis, pour le compte de la 6e journée en retard. Dans un faux rythme depuis le début de la saison, les Champions en titre se sont neutralisés (1-1) face aux Saint-Louisiens.

En cinq matches depuis le début de la saison, le Jaraaf n’a pu remporter qu’un seul match, c’était face à Sonacos. Avec ce match retard pour le compte de la 6e journée, Les Champions en titre devaient rester sur leur lancée de victoire arrachée samedi en compétition africaine (3-1) face au WAC. Pour ce faire, le coach Malick Daf et ses hommes accueillaient la Linguère de Saint-Louis au stade Léopold Sédar Senghor cet après-midi.

Surpris dès l’entame du match par les visiteurs, avec l’ouverture du score de Moussa Top à la 8e minute de jeu seulement, les Vert et Blanc ont couru derrière le score près d’un quart d’heure pour égaliser par l’intermédiaire de Benoît Toupane à la 20′ minute.

Respectivement 9e et 10e au classement, Jaraaf et Linguère se sont neutralisés et ne bousculent pas trop le tableau. Sauf qu’avec ce point du nul, les champions en titre vont gagner une place devant l’Us Gorée. Linguère reste à la 10e marche du classement.

