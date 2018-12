El Hadji Diouf est revenu sur le leadership de cette équipe nationale du Sénégal. Le double ballon d’or africain estime que Kalidou Koulibaly devrait porter le brassard de capitaine. Il donne ses raisons et pense que même à la coupe du monde, le joueur de Naples devait le porter.

«Kalidou Koulibaly devait être le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal à la coupe du monde. Il doit être le capitaine de la sélection sénégalaise. C’est un leader technique, moral et lui donner le brassard, c’est plus le responsabiliser. Sur le terrain, on voit que les joueurs le respectent », a déclaré l’ancien de Liverpool.

wiwsport.com