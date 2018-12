Le dernier ticket des 8es de finale de la coupe de la Ligue s’et joué ce mercredi entre les deux clubs de Mbour, Diambars et Keur Madior. Les Académiciens ont pris le dessus sur les pensionnaires de Keur Madior.

Un duel 100% mbourois entre deux formations de la ligue 2, décalé en raison d’absence d’un effectif conséquent du côté des Académiciens. Quatre jours après leur 0-0 en championnat (ligue 2), Diambars et Keur Madior s’affrontaient pour une qualification en 8èmes de finale de Coupe de la Ligue.

Diambars plus en forme actuellement en championnat s’est imposé sur le score d’un but à zéro sur son voisin Keur Madior, malgré que les deux équipes se valent au regard de ces deux matches. But marqué par Mor Talla en toute fin de partie.

Les hommes de Gadiaga ont ainsi validé le dernier ticket qui resté pour les 8es de finale de la Coupe de la Ligue.

Les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de Coupe de la Ligue en plus de celles qualifiées par leur statut de tenant de titre sont:

Diambars – NGB – Gorée – Teungueth Fc – Amitié Fc – SONACOS – Ndiambour – DSC – CNEPS – Africa PF – Mbour PC – Casa Sports – Jaraaf – Génération Foot – Stade de Mbour – As Pikine.

wiwsport.com