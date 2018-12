L’info a fait le tour du web ce jeudi comme une bombe : Sadio Mané se marie en janvier avec une Tunisienne à Sousse (Tunisie). Et pour couronner l’événement un match de Gala y est organisé avec des joueurs de Liverpool et des stars du football.

L’intéressé n’a pas tardé à réagir lui même sur sa page facebook : « C’est avec stupéfaction et désarroi que j’ai appris un supposé match de gala que je devrais organiser à Sousse (Tunisie), à l’occasion de mon mariage. Je tiens à démentir cette information jusqu’à la dernière énergie. Je n’ai jamais envoyé ni mandaté une tierce personne à parler en mon nom auprès des autorités municipales ou publiques tunisiennes. Je tiens à informer que le supposé mariage n’existe nullement et que toutes ces informations sont erronées et sans fondement. Personnellement, je reste concentré à mon travail et je tiens aussi à informer que tous les documents ne m’engagent guère.«

Plus tôt Mané avait réagi via le journaliste Mansour Loum qui l’a eu au Téléphone : « Je viens de voir ce qui se dit en sortant de l’entraînement, je suis très surpris. C’est grave », aurait déclaré Sadio Mané après avoir lu les infos sur le net.

Même son frère est monté au créneau sur les réseaux sociaux pour également démentir cette information.

Qui a monté cette fausse information ? Dans quel objectif ? Surtout que c’est avec des documents à l’appui dont un courrier d’un certain agent de match Aliou Mané demandant la mise à disposition du terrain de Sousse pour le match de Gala, un courrier de réponse de la FIFA pour autoriser le match et d’un courrier de Liverpool donnant autorisation aux joueurs pour participer à l’événement organisé. Documents qui sont donc des « faux ».

Comme j'ai dit hier Allou MANE l'agent dans le FIFA a envoyé un message pour le municipalité de Sousse dans le but d'organiser un match amical le 5 janvier dans le stade olympique de Sousse a l'occasion de mariage du Sénégalien Sadio Mané pic.twitter.com/tI5v1EugT6 — Mahmoudmissaoui (@Mahmoudmissaou2) December 20, 2018

