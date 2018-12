L’attaquant de Liverpool et vice capitaine des lions du Sénégal va célébrer son union avec une tunisienne, qui réside en Angleterre, à Sousse (Tunisie) ce 05 janvier a appris wiwsport.com.

A l’occasion de son mariage, un match de gala sera organisé avec ses coéquipiers de Liverpool et ses amis stars de football au stade olympique de Sousse.

According to @RadioMosaiqueFM @LFC Sadio Mane will marry a Tunisian in Sousse, January 5th, 2018.

His agent has filed a request to the Municipality of Sousse asking for a gala to take place in Sousse Olympic Stadium. pic.twitter.com/HFFvH8Qjz2

— Souhail Khmira (@SKhmira) December 20, 2018