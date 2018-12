Les dirigeants du club de Génération Foot sont très remontés contre la Confédération africaine de football (Caf). Ils fustigent la délocalisation de leur match retour contre la formation d’Hassania d’Agadir du Maroc à Alassane Djigo de Pikine, dimanche prochain. Alors que le vice-champion en titre de la Ligue 1 avait reçu le Djoliba du Mali à Ngalandou Diouf de Rufisque, lors du premier tour des préliminaires de la Coupe Caf.

«Nous avons reçu une notification de la Caf qui nous dit que le stade Ngalandou Diouf n’est pas homologué. Pourtant, on était autorisé à accueillir les Maliens là-bas. Mais comme cette fois, c’est le Maroc et c’est ce dernier qui tient la Caf, ils ont décidé de délocaliser le match de ce stade qui est plus proche pour notre public. Avec l’Etat piteux de Léopold Senghor, nous avons décidé de se rabattre sur Alassane Djigo», explique Talla Fall, le directeur de la Communication et du Marketing sur les ondes de la radio Sud Fm.

source: leral