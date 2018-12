Debout sur ses 20 ans, le jeune ailier international sénégalais du Stade Rennais, Ismaïla Sarr suscite l’intérêt des grands clubs anglais, et plus précisément Arsenal. Sportune s’est intéressé sur l’éventuel fortune que devrait coûter le joyau sénégalais.

Il est là le joueur le plus bankable du Stade Rennais, et l’un de ceux qui se valorisent le plus, en ce moment, dans le championnat de France. Qui ? Ismaila Sarr, 20 ans et du feu dans les jambes. Rennais depuis 2017, arrivé en provenance du FC Metz, il n’est pas sûr que les Bretons puissent conserver leur pépite une saison de plus, car elle est très courtisée. France Football donne Arsenal comme club « chaud » sur le dossier. Il n’a pas échappé à Unai Emery, quand il était au PSG, le talent du garçon sur le pré. Ave Sarr, Rennes tient très probablement son futur record de vente le plus cher, aussi ancien que le départ de Shabani Nonda à Monaco en 2000, pour près de 20 millions d’euros. Voyons en effet, ce que pourrait coûter au club qui le courtise, un transfert de l’international sénégalais.

Ismaila Sarr, futur transfert de vente record pour le Stade Rennais ?

France Football évoque l’intérêt des Gunners, mais plus largement de plusieurs équipes de la Premier League anglaise. Il faudra, pour faire plier la direction bretonne, payer au moins les 17 millions d’euros que le club a versé au FC Metz, pour son recrutement en 2017. Même si la plateforme spécialisée Transfermarkt, estime sa valeur marchande à moins, plus proche de la quinzaine de millions d’euros. Sarr est ce type de joueur difficilement évaluable car, jeune, talentueux, polyvalent et offensif, son profil est fait pour plaire au plus grand nombre de clubs. Pour le Centre International d’Étude du Sport (CIES) il approche la quarantaine de millions d’euros, mais PrimeTime, dans son étude annuel sur les moins de 21 ans les plus chers du moment, ne classe pas le joueur rennais dans son Top 20. Comprendre qu’il est estimé à moins que les 31,85 M€ de l’attaquant turc de la Roma, Cengiz Ünder.

Sous contrat au club breton, jusqu’à la fin de la saison 2020-21

Ismaila Sarr a paraphé un contrat de quatre ans, avec le Stade Rennais, à l’échéance du 30 juin 2021. A 20 ans, il appartient déjà aux joueurs les mieux payés de son équipe. Son salaire est estimé supérieur au million d’euros bruts annuel, sans les variables additionnelles. Le natif de Saint-Louis au Sénégal, a progressé avec le Génération Foot avant de gagner l’Europe et le club filiale, le FC Metz. Il était à peine majeur quand il a débuté chez les pros, en Ligue 1, avec les Grenats.

