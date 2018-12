Le latéral gauche, international sénégalais de l’OGC Nice (7e de Ligue 1), Racine Coly est de retour de blessure, selon un point médical publié sur le site du club, visité par Wiwsport.

Racine Coly, qui n’est plus apparu en compétition depuis le 31 octobre dernier (victoire 3-2 face à Auxerre en 16es de finale de Coupe de la Ligue)est remis de sa lésion musculaire aux ischios. Une absence qui avait plus ou moins contraint le coach Vieira à mettre en place d’autres systèmes de jeu. A quelques journées de la trêve hivernale, Racine Coly signe donc son retour et pourrait même disputer le match contre l’AS Saint-Etienne, ce dimanche à 17h.

Le latéral sénégalais, qui a fêté ses 23 ans le week-end dernier, postule à nouveau à une place dans le groupe.

