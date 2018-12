Un parcours sans faute des Lions de la Teranga en match de poule. Le Senegal a battu le Nigeria (4-4, 2-1 Tab), la Tanzanie (12-2), la Libye (10-1), avant d’éliminer le Maroc en demi-finale (7-2).

Les lions sont ainsi sacrés champion d’Afrique pour la cinquième fois de son histoire (2008 – 2019 – 2011- 2016 et 2018) en neuf éditions.

Congratulations to the lions of Teranga, the Senegalese 🇸🇳 champions @FootballSenegal who won the cup 🏆of the Beach Soccer AFCON, Egypt 2018! pic.twitter.com/6WwunydLXQ

— CAF (@CAF_Online) December 14, 2018