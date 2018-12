Au-delà de l’aspect sportif, les clubs africains se disputent la manne financière qui se cache derrière ces compétitions continentales. Un pactole dont le Jaraaf et la Génération Foot, qualifiés respectivement pour les 16es de finale de la Ligue des Champions des clubs africains et la Coupe de la Confédération Africaine, pourraient décrocher en cas d’accession au prochain tour.

Depuis le 8 novembre 2016, la CAF a procédé à l’augmentation des dotations de ses compétitions à partir de la CAN 2017, notamment la Ligue des Champions CAF et La Coupe de la Confédération. Ce sont en effet, des retombées survenues lors des nouvelles négociations de l’instances faîtière du football africain pour ses droits TV. Sur ce, les clubs qui termineront 4e et 3e de leur groupe, recevront désormais une somme de 315 000 000 Fcfa pour la ligue des champions et un montant de 150 000 000 Fcfa pour la coupe de la Confédération.

Cette saison, deux clubs sénégalais sont en lice pour se qualifier aux phases de groupes de deux compétitions africaines, à savoir: le Jaraaf de Dakar pour la Ligue des Champions et la Génération Foot pour la Coupe de la Confédération. Donc les deux clubs sénégalais ont respectivement la possibilité d’avoir une garantie financière de 315 000 000 Fcfa (ligue des Champions) de et 150 000 000 Fcfa (Coupe Confédération).

Un enjeu financier qui viendra motiver davantage le Jaraaf de Dakar et Génération Foot, adversaires respectifs de Wydad Atletic Club (Maroc) et de HUS Agadir (Maroc) pour les 16es de finale.

