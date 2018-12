Le Sénégal a soulevé sa cinquième coupe d’Afrique de Beach soccer, dont la deuxième consécutive face au Nigeria (6-1). Au terme de cette compétition continentale qui en est à sa 9e édition, l’entraineur des lions Ngalla Sylla tire un bilan satisfaisant.

Les coéquipiers de Al Seyni Ndiaye ont enchainé les victoires jusqu’au sacre avec 40 buts inscrits. Une fierté pour leur coach Ngalla Sylla qui salue le travail de ces poulains. » Ce n’est pas évident de sortir d’une compétition sans enregistrer de défaites. Je félicite tous mes joueurs et j’encourage le Nigeria qui, avec le Sénégal, va représenter l’Afrique à la coupe du monde. Aujourd’hui ce trophée est spécial. Parce que l’année dernière nous étions avec Daouda Badji( membre du comité exécutif décédé), cette année il n’est plus là. On ne jubile pas pour ce sacre. On lui dédie ce trophée. »

La dixième édition de la coupe du monde de Beach Soccer est prévue du 21 novembre au 1er décembre 2019 (date provisoire) à Paraguay. En Afrique, le Sénégal est le recordman de participations au mondial. Quart de finaliste de la dernière édition du tournoi, la sélection sénégalaise aura l’occasion de faire mieux à l’occasion de son septième Mondial, au Paraguay, en novembre 2019.

Pour Ngalla Sylla, il faudra une bonne préparation. « Pour ce mondial, nous devrons être prêts. Vous savez il y’a une grande différence entre le niveau africain et le niveau européen ou asiatique.. Donc il faut jouer beaucoup de matches. C’est l’occasion de lancer un appel à l’Etat et à la fédération de mieux collaborer. En tout cas de doubler les efforts. Parce que nous sommes allés au mondial maintes fois, il est temps que nous entrons dans le carré d’as. C’est un objectif bien précis après six participations » a t’il conclu.

