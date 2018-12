Sur initiative de la Fédération mondiale de canoë, différents pays avaient engagé chacun deux athlètes à la compétition internationale bouclée mercredi passé à Luxor, en Egypte. Ibrahima Seck et Ouleymatou Fall « Ouly » y ont brillé.

Deux Sénégalais étaient partis représenter le pays dans la compétition internationale, en Egypte. Et tous les deux athlètes se sont illustrés. Ibrahima Seck a obtenu deux médailles d’argent aux 200 et 500 mètres. Ouleymatou Fall, pour sa part, a décroché une médaille d’or et une autre en argent respectivement dans le 200 et 500 mètres. Une compétition internationale qui, du reste, a servi de préparation des Jeux Olympiques 2020 à Tokyo au Japon dans l’épreuve de canoë U23.

La délégation sénégalaise à Luxor conduite par le DTN Massamba Fall est de retour à Dakar. Ouleymatou Fall, par contre, est directement retournée dans son club français à Lille. A signaler que le canoë-kayak sénégalais est régulier dans les joutes olympiques depuis 2008.

