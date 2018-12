L’absence de Kalidou Koulibaly dans la liste des 10 joueurs finalistes pour le meilleur Joueur africain CAF 2018, ne finit pas d’étonner le monde du football. Et c’est la surprise de la chaîne sportive qatarie, Bein Sports, qui a animé la toile jusqu’à irriter l’un des joueurs finalistes, Mehdi Benatia.

Tout commence vers 13 heures ce vendredi 14 décembre 2018, un peu après la publication par la Caf des 10 nominés pour le trophée de meilleur joueur africain de l’année. La chaîne spécialisée beIN Sports s’étonne (voir Emoji), via son compte Twitter, que le défenseur international sénégalais ne soit pas sur la liste alors que les internationaux marocain et nigérian (Mehdi Benatia et Alex Iwobi) sont bien présents.

Le défenseur de Naples n'est pas dans la liste des 10, au contraire d'Iwobi (Arsenal) ou Benatia (Juventus) 🤔https://t.co/2nEQMTh9jj — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 14, 2018

Ce qui apparemment, n’a pas du tout plu au défenseur central de la Juventus de Turin, qui vient sous le tweet de la chaîne qatarie pour lancer une question aux allures de clash. « Y’a quoi que tu comprends pas ? », demande-t-il au CM de beIN.

Y’a quoi que tu comprends pas ? — MBenatia5 (@MedhiBenatia) December 14, 2018

Et les hostilités sont lancées, avec l’appui des internautes, et pas des moindres. L’un d’entre eux, qui se fait appeler « Zimedi » sur le Réseau social tente de calmer les esprits en mettant le tort du côté du média qatari. Selon lui, aussi bien Koulibaly que Benatia méritaient de figurer sur la liste des 10 nominés pour le Ballon d’or africain. Tout en précisant que le Marocain n’y est pour rien si le défenseur sénégalais n’a pas été retenu.

Les deux méritent d'y figurer. C'est @beinsports_FR qui a été maladroit et pas drôle par la même occasion. À aucun moment @MedhiBenatia ne dit que Koulibaly ne mérite pas d'y être… En même temps il y a 2 ou 3 noms dans cette liste qui méritent pas d'y figurer… — Zimedi (@Zimedi2) December 14, 2018

Sur ce Benatia qui semble bien apprécier l’intervention de cet internaute, se permet de donner son avis sur ce qui aurait dû être le Top 5 même des Caf Awards. L’ancien du Bayern Munich reconnaît clairement que Kalidou Koulibaly doit faire partie des 5 meilleurs joueurs africains retenus pour se disputer le trophée. Sans omettre d’ajouter que c’est Mohamed Salah qui doit la remporter.

Merci !!! Je vais te dire mieux @kkoulibaly26 mérite d’être dans les 5 premiers même 👌🏽machallah très grand joueur 🤲🏽👌🏽et @MoSalah mérite de loin ce prix 👏🏽👏🏽 — MBenatia5 (@MedhiBenatia) December 14, 2018

Et c’est là que l’ancien international sénégalais Doudou Jacques Faty intervient pour dire à Benatia, avec une dose d’humour que lui aussi mérite d’être dans le Top 5.

Benatia reprend la main et se félicite du nombre de joueurs africains qui évoluent dans les grands clubs européens…comme pour dire que le débat est ailleurs que dans la concurrence entre joueurs africains.

Mehdi Benatia enchaîne avec trois gros cœurs rouge et des bras tendus en guise de recueillement, après avoir dit Amen au Sénégalais.

Parmi les centaines de commentaires qui accompagnent ce clash de Benatia, les avis sont partagés. mais pour la plupart, l’absence de Koulibaly est une aberration puisqu’il a été sacré meilleur défenseur de la Série A, devant Mehdi Benatia.

PressAfrik