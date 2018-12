Le vainqueur du Prix BBC Joueur africain de l’année 2018 a été annoncé ce vendredi. Et pas de surprise, l’égyptien, Mohamed Salah, vainqueur de l’édition 2017, se succède à lui-même.

YES MO!! 🇪🇬👑@MoSalah has won the 2018 BBC African Footballer of the Year award.🏆#BBCAFOTY pic.twitter.com/zySe4U8i3q

— Liverpool FC (@LFC) December 14, 2018