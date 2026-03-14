Invaincu depuis fin décembre 2025, Al-Ahli est tombé de très haut face à Al-Qadsiah ce vendredi. Edouard Mendy et ses partenaires ont craqué en fin de match.

Al-Ahli a manqué une belle occasion de prendre la tête de la Saudi Pro League en s’inclinant vendredi sur la pelouse d’Al-Qadsiah (3-2). Bien lancé par Ivan Toney et Valentin Atangana Edoa, le vainqueur de la dernière Ligue des Champions a tout perdu dans le temps additionnel avec deux buts signés Turki Al Ammar et Ibrahim Mahnashi.

Cette défaite met fin à une série de 17 matchs consécutifs sans défaite pour les coéquipiers d’Edouard Mendy, qui n’avaient plus encaissé trois buts sur un match de Championnat depuis la troisième journée et ce nul contre Al-Hilal.

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