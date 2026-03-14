La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé que la décision sur le recrutement du nouveau Directeur National Technique (DTN) sera finalement rendue le 16 mars et non le 15 mars comme initialement prévu.

Alors que l’instance dirigeante du football sénégalais avait annoncé la nomination du successeur de Mayacine Mar (2012-2025) au plus tard le 15 mars, la décision sera finalement rendue le lundi 16 mars a informé la FSF dans un communiqué ce samedi. Toujours selon la note, “ce report intervient à la suite d’un décalage de la réunion du comité exécutif désormais prévue à cette date”.

Pour rappel initialement 38 candidatures ont été retenus par la FSF, provenant de treize (13) nationalités différentes dont dix candidatures sénégalaises et une féminine avant qu’une shortlist de 5 candidatures ne soit établie pour la phase d’audition.

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