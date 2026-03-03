Les Rossoneri ont inscrit Nicolas Jackson dans leur short-list pour renforcer leur secteur offensif en vue du Mercato d’été prochain. Mais l’attaquant bavarois n’est pas le seul sur cette liste du Milan AC qui compte également d’autres grands noms du football mondial.

Après Aston Villa qui a montré son intérêt pour recruter Nicolas Jackson de façon permanente l’été prochain, c’est au tour du Milan AC de s’intéresser au champion d’Afrique.

Selon la Gazetta dello Sport, le club italien a fait de l’attaquant sénégalais de 24 ans l’un de ses priorité pour renforcer son effectif et se donner les moyens de concurrencer les cadors de la Serie A la saison prochaine. Selon ladite source, l’équipe dirigée par Massimiliano Allegri suit de très près la situation de Nicolas Jackson dont le prêt avec option d’achat au Bayern Munich ne sera pas levé. Le joueur devrait ainsi d’abord retourner à Chelsea avant éventuellement de s’engager avec une autre formation.

Toutefois, Jackson devra battre la concurrence pour rejoindre les septuples champions d’Europe. En effet outre l’ancien de Villareal, le Milan AC piste également Sehrou Guirrasy ( 29 ans – Borussia Dortmund), Mateo Retegui (26 ans, Al Qadisiya) et l’uruguayen Darwin Nunez (26 ans, Al Hilal). Au niveau statistique, l’attaquant guinéen et Mateo Retegui partent loin devant les autres avec chacun 16 buts inscrits toutes compétitions confondues cette saison.

De son côté, même s’il n’a pas effectué une grande saison à Munich (5a déjà montré à Londres de quoi il était capable. Mieux, il a l’avantage d’être plus jeune (24 ans) par rapport aux autres joueurs, disposant donc d’une plus grande marge de progression.

À noter que dans cette liste, seul Mateo Retegui a déjà eu à jouer en Italie dans les clubs de l’Atalanta Bergame et de Genoa.

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