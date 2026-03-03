L’été s’annonce chaud pour l’international sénégalais Nicolas Jackson. Selon La Gazzetta dello Sport, l’AC Milan a placé l’attaquant sénégalais en tête de sa liste de priorités pour le mercato estival. Les dirigeants rossoneri cherchent à renforcer leur secteur offensif, et le profil du champion d’Afrique, correspond parfaitement à leurs attentes.

Actuellement en prêt au Bayern Munich, où il a inscrit cinq buts en 23 apparitions toutes compétitions confondues, l’international sénégalais Nicolas Jackson terminera la saison en Allemagne avant de revenir à Chelsea FC. Son avenir chez les Blues reste cependant incertain, le Bayern n’ayant pas activé l’option d’achat prévue dans son prêt, laissant la porte ouverte à de nombreux clubs européens.

Parmi les prétendants, l’AC Milan se positionne en priorité. Conscient qu’il s’agit d’un dossier très chaud et très disputé, le club lombard a fait de Nicolas Jackson sa cible numéro un pour le prochain mercato. Mais d’autres équipes ne sont pas en reste. Aston Villa a manifesté un intérêt concret pour un transfert permanent, tandis que Galatasaray ainsi que plusieurs clubs de Premier League, Serie A et Liga espagnole suivent attentivement l’évolution de la situation.

Arrivé à Chelsea en 2023 en provenance de Villarreal CF, l’attaquant sénégalais s’était imposé avec 30 buts inscrits en 81 matches lors de ses deux premières saisons. L’été dernier, l’arrivée de nouveaux attaquants à Stamford Bridge l’a relégué dans la hiérarchie offensive, précipitant son prêt au Bayern Munich. Malgré cette période contrastée, le Sénégalais reste l’un des joueurs les plus suivis sur le marché européen. Dans ce contexte, l’AC Milan semble prêt à concrétiser rapidement son intérêt. L’été s’annonce donc décisif pour l’international sénégalais, dont le profil continue de susciter de nombreuses convoitises à travers l’Europe.

wiwsport.com