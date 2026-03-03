La Confédération africaine de football (CAF) a officialisé la désignation de l’arbitre international sénégalais Issa Sy pour diriger le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions opposant l’Espérance Sportive de Tunis à Al Ahly SC.

La rencontre est prévue le dimanche 15 mars 2026 à 22h00 (heure tunisienne) au stade Hammadi-Agrebi de Radès. Le match retour se jouera le 26 mars 2026 au Stade international du Caire, en Égypte, dans une double confrontation qui s’annonce électrique entre deux des clubs les plus titrés du continent.

Pour cette affiche de prestige, Issa Sy sera assisté à la vidéo par le Mauricien Ahmed Imteaz en qualité d’arbitre principal du VAR, tandis que l’Angolais Gerson Dos Santos officiera comme assistant VAR. La CAF devrait compléter la désignation avec les arbitres assistants de touche et le quatrième officiel dans son communiqué détaillé. Issa Sy, qui dirige ici sa première grande affiche continentale depuis ses prestations remarquées lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations.

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