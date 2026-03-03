Dans un entretien accordé à RFI, en collaboration avec la Ligue de Football Professionnel, le défenseur sénégalais du FC Metz, Sadibou Sané, s’est confié sur son parcours, la situation actuelle de son club et son rêve de porter le maillot national.

Formé à Génération Foot, le joueur originaire de Diouloulou a rejoint Metz en juillet 2023, dans le cadre du partenariat entre les deux structures. Solide dans les duels et défenseur dans l’âme, il a rapidement dû s’adapter au football européen. Sa première apparition sous le maillot messin remonte à septembre 2023 face au Stade de Reims « Au départ, il y avait un peu de pression parce que c’était mon premier match. Après je me suis dit : maintenant on est dedans et je vais rester concentré sur le match », confie-t-il.

Malgré la situation compliquée du club, actuel lanterne rouge de Ligue 1, le défenseur assure que le groupe reste mobilisé pour le maintien « On va tout faire pour rester en Ligue 1. Je sais que c’est difficile, mais on va s’accrocher et tout donner. »

Au-delà des objectifs collectifs, Sadibou Sané nourrit aussi une ambition personnelle : représenter le Sénégal « Jouer pour son pays, défendre ses couleurs, ça doit être un plaisir immense. La qualité première du Sénégal, c’est son collectif très soudé » affirme-t-il.

Ligue 1: Sadibou Sané, le défenseur sénégalais qui doit progresser et gérer les difficultés de Metz

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