L’ASC Ville de Dakar se prépare pour sa deuxième saison en Basketball Africa League avec un effectif renforcé et de nouvelles recrues.

Pour sa deuxième participation à la Basketball Africa League (BAL), l’ASC Ville de Dakar, champion en titre du Sénégal, entend aller plus loin qu’en 2025, lorsqu’elle avait été éliminée dès les phases de groupes. Troisième club sénégalais de l’histoire à évoluer en BAL après l’AS Douanes et le DUC, elle a renforcé son effectif avec cinq recrues de qualité pour cette nouvelle édition.

Parmi ces recrues, le meneur ivoirien Solo Diabaté, double champion de la BAL et capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Axel Toupane, ailier français d’origine sénégalaise et champion NBA en 2021, Deng Deng, ailier fort sud-soudanais, Ater Majok, pivot australo-libanais d’origine sud-soudanaise, et le meneur français Matthieu Missonnier viennent compléter ce collectif solide.

Ces cinq recrues offrent à l’ASC Ville de Dakar une équipe solide, capable de rivaliser avec les meilleurs clubs africains. Le club évoluera dans la Conférence Sahara de Rabat et affrontera Al Ahly d’Égypte, le Club Africain de Tunisie, les JCA Kings de Côte d’Ivoire, les Maktown Flyers du Nigeria et le Fath Union Sport de Rabat. La phase de groupes se jouera du 24 avril au 3 mai au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, et les phases finales auront lieu du 22 au 31 mai à la BK Arena de Kigali, au Rwanda.

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