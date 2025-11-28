Moussa Niakhaté a vécu une soirée exceptionnelle avec l’Olympique Lyonnais face au Maccabi Tel Aviv en Ligue Europa. Le défenseur sénégalais a inscrit son premier but avec le club sur penalty et a contribué à la large victoire 6-0 des Gones. Un succès qui intervient après une série de cinq matchs sans victoire toutes compétitions confondues.

Interrogé sur cette lare victoire, le défenseur sénégalais a mis en avant la qualité du collectif et le sérieux affiché durant toute la partie. « On savait qu’on était au-dessus de cette équipe si on appliquait les consignes et les principes de jeu qu’on a depuis le début de la saison. On a respecté tout ça. Il y avait une différence entre les deux équipes et si on est sérieux, il y a de belles choses qui se produisent. On sait qu’on peut mettre en difficulté n’importe quelle équipe offensivement, mais il fallait reprendre confiance à ce niveau-là. C’est chose faite, on a appliqué les consignes et marqué six buts, c’est bien pour la confiance de tout le monde et ça montre qu’on est capable d’en marquer », estime Moussa Niakhaté, auteur d’une performance aboutie.

La victoire éclatante contre le Maccabi Tel Aviv permet aux Gones, leaders avec 12 points, de repartir sur de bonnes bases et de retrouver confiance avant la suite de la Ligue Europa.

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